Kilka tygodni temu Rafał Maślak został wybrany na Mistera Polski 2014. Jego kariera nabiera błyskawicznego tempa, sprawiając, że 25-letni strażak-ochotnik, staje się jednym z najgorętszych nazwisk w show-biznesie. Poza pracą w straży, znajduje również czas na prowadzenie bloga na którym opisuje aktualne wydarzenia związane z mediami. Niedawno w ostrych słowach podsumował "Warsaw Shore". Przypomnijmy: Mister Polski coraz odważniejszy. Napisał o "szpachlowanku i gąskach"

Rafał swój debiut na salonach zaliczył podczas pokazu duetu Paprocki & Brzozowski, który odbył się pod koniec ubiegłego tygodnia. Udało nam się z nim chwilę porozmawiać i zapytać o to jak radzi sobie z hejtami i falą krytyki, która na niego spływa oraz pogłoskami, że jest gejem.



Uśmiecham się. Fajnie, że ludzie mówią o mnie. Nieważne czy to jest hejt czy pochwała. Ludzie jeżeli interesują się mną, to ja się z tego cieszę. Taka jest Polska. Nie znam gwiazdy o której by nie pisano źle czy dobrze. Traktuje to pozytywnie. - odpowiedział.