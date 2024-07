Rafał Maślak kilka tygodni temu został wybrany Misterem Polski 2014. Od chwili pierwszej publikacji w naszym serwisie, jego kariera nabrała błyskawicznego tempa, a on sam w ciągu tylko kilku dni udzielił kilkunastu wywiadów, przy okazji których za każdym razem musiał pokazywać swoje umięśnione ciało. W wolnym czasie Rafał pracuje jako strażak i prowadzi bloga na którym radzi jak można zadbać o siebie i jakie diety stosować. Przypomnijmy: Mister Polski pokazał zdjęcie z przeszłości. Nie zawsze miał się czym pochwalić

Na swoim blogu Rafał komentuje również aktualne wydarzenia związane głównie z show-biznesem. Chętnie też odpowiada na pytania swoich fanów. Ostatnio zapytano go o stosunek do programów typu "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy". Okazuje się, że nasz Mister nie ma najlepszego zdania o tego typu produkcjach. Jego zdaniem prezentowane tam zachowanie nie są zgodne z jego poglądami.



Co tydzień jesteśmy bombardowani programami promującymi patologiczne zachowania. Ich uczestnicy nie mają żadnych hamulców przed tym, aby uprawiać seks przed kamerami dla pięciu minut wątpliwej ,,popularności”. Dziewczyny powiedzcie tak szczerze – imponują Wam faceci, którzy traktują Was przedmiotowo nazywając ,,gąskami”, ,,foczkami” i ,,szpachlują” w ,,bzykalni” ? To was kręci ? Może jestem staroświecki, ale mi się to w głowie nie mieści. Sam nie jestem ideałem, ale są jakieś granice przyzwoitości. Zero szacunku dla samego siebie i fatalny wzór dla swoich dzieci w przyszłości. Kiedy dojdzie do rozmowy o tym jakim to ,,dymaczem” był tatuś w przeszłości. Wszystko jest dla ludzi - alkohol, imprezy, nowe znajomości, ale nie dajmy sobie wmówić, że tak należy postępować i że to jest teraz cool ! - czytamy (pis. oryginalna)