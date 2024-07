Kim jest Nikodem Rozbicki? Młody i przystojny aktor wystąpi w 5. edycji "Tańca z Gwiazdami"! Szerszej publiczności dał się poznać z roli w filmie "Baby blues" i "Listy do M. 2". Teraz z pewnością jego popularność wzrośnie, a grono wiernych fanek znacznie się poszerzy.

Czym zasłynął Nikodem Rozbicki?

Nie da się ukryć, że dużą sławę Nikodemowi Rozbickiemu przyniósł związek z jedną z popularniejszych blogerek w Polsce - Maffashion. Para regularnie pojawiała się razem na imprezach, a do historii przeszedł jeden z wywiadów, w których gwiazdor rozpływa się nad ukochaną. Później, na jakiś czas, Nikodem zniknął z mediów, a powrócił dzięki roli Kuby w "Bejbi blues". Został za nią nominowany do nagrody "Wąż" za słabą scenę aktorską, kiedy uprawiał seks na więziennym widzeniu z Magdaleną Bertus. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w filmach "Listy do M. 2" i "Czerwony Pająk" z Małgorzatą Foremniak. Aktualnie widzowie mogą oglądać jego poczynania aktorskie w serialu "Singielka" emitowanym na antenie TVN. Co ciekawe, Nikodem Rozbicki dobrze zna się z ulubieńcem kobiet, Patrykiem Pniewskim, który jest uczestnikiem poprzedniej edycji show. Być może aktor udzieli kilku wskazówek swojemu koledze?

