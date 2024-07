W połowie lutego na swoim profilu Kuba Wojewódzki wstawił video do utworu "As Long As You Love Me" w wykonaniu nieznanej wtedy szerszej publiczności Marty Bijan. Juror napisał, że dziewczyna jest jego faworytką w czwartej edycji "X Factor". Wszyscy zastanawiali się jak wypadnie przed jurorami i co zaśpiewa ulubienica gwiazdy TVN.

Młoda wokalistka pojawiła się w pierwszym odcinku i brawurowo wykonała cover Miley Cyrus "Wrecking Ball". Kiedy weszła na scenę nic nie zapowiadało, że ta zaledwie 17- letnia dziewczyna powali jury na kolana. Po występie jednogłośnie przyznali oni, że jej występ wzbudził w nich piękne emocje i zaprosili ją do dalszego etapu.

Marta wyraźnie zaskoczona pozytywnym odbiorem swojego występu przez widownię napisała na facebooku:

Wreszcie jestem w domu, mam spokój i zaczynam czytać wszystkie wiadomości od Was. Nawet nie macie pojęcia jak dużo znaczy dla mnie to, że piszecie, że jesteście ze mną i mnie wspieracie. DZIĘKUJĘ! :**

Wokalistka ma duże szanse na wygraną nie tylko ze względu na ogromny talent, ale fakt, że wcześniej startowała w innej produkcji stacji - "Mam talent". Nie byłby to pierwszy przypadek, kiedy uczestnik wspomnianego show wygrywa "X Factora", wcześniej udało się to Gienkowi Losce i Dawidowi Podsiadło.

