Pochodzący z Polski Kony Puppets od kilku tygodni próbuje swoich sił w brytyjskiej odsłonie programu "Mam talent". Popularny lalkarz został zauważony przy okazji polskiej edycji show i doszedł nawet do finału, ale ostatecznie nie udało mu się wygrać. Po kilku latach przerwy postanowił o sobie przypomnieć, ale już w Wielkiej Brytanii. Jego pierwszy występ podczas którego zaprezentował się na scenie jako Beyonce powalił jurorów na kolana. Przypomnijmy: Polak w brytyjskim Mam Talent. Zachwycił publiczność i jurorów

Dzięki fantastycznemu występowi Kony bez problemu awansował do półfinału programu i znalazł się w grupie najlepszych uczestników edycji. W walce o finał pojawił się na scenie w towarzystwie trzech naturalnej wielkości lalek: Lady Gagi, Madonny i Britney Spears, które w zabawany sposób poruszały się w rytm muzyki. W trakcie występu jurorzy niemalże płakali ze śmiechu, ale ostatecznie wszyscy byli na nie.

Kony wyraźnie nie mógł pogodzić się z porażka, zwłaszcza, że reakcje jury po pierwszym występie rozbudziły w nim spore nadzieje. Na swoim profilu zamieścił wpis w którym stwierdził, że sam stał się lalką w rękach telewizji. Nie zamierza jednak poddawać się i chce jeszcze lepiej dopracować swoje show.



Zakonczylem przygode z Britain's Got Talent spektakularnymi czterema XXXX od jury podczas polfinalu. Po nieprzyjemnym werdykcie, staralem sie zachowac profesjonalnie (bylem w lekkim szoku) gdyz sam stalem sie lalka w rekach telewizji .Nie mam zamiaru zarzucic swoich dzialan a wrecz przeciwnie, dolorze staran by je ulepszac oraz kierowac je tylko do wlasciwych odbiorcow. Jest cala lista osob ktorym chcialbym podziekowac z produkcja BGT na czele ktora dolorzyla wszelkich staran by show wygladal w ten sposob. Poznalem kulisy tego programu i przezylem przygode i podobnie jak Edith Piaff - Niczego nie zaluje:) - czytamy. (pisownia oryginalna)