Wczoraj odbyła się konferencja prasowa z jedną z bohaterek nowego programu TVN - "Żony Hollywood". Eva Rich spotkała się z fanami i dziennikarzami i opowiedziała o życiu za oceanem. Zobacz: Piękna gwiazda programu "Żony z Hollywood" na konferencji. Nie obyło się bez wpadki

Nasza reporterka, Iwona Piotrowska, także porozmawiała z gwiazdą. Oczywiście nie zabrakło pytań o modeling i karierę, ale kluczowe było to jak zmieniła się Polska po tych wszystkich latach. Eva przyznała, że gdyby tamtejsza rzeczywistość wyglądała tak jak dzisiaj to nie zdecydowałaby się na wyjazd. Opowiedziała o tym przed naszą kamerą:

Jak ja się wychowałam w Polsce to był komunizm. Nie było przyszłości, szans na karierę. Przynajmniej ja tak to widziałam. Ja bardziej patrzyłam tylko, żeby wyjechać, żeby żyć w ciepłym kraju. Teraz są granice otwarte, wszystko się widzi: telewizja, filmy, ludzie znaja teraz języki. Jakby tak było to pewnie bym nie wyjechała, bo po co?