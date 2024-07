Po meczu Polska - Irlandia cały świat się nim zachwyca. Bartek Kapustka ma zaledwie 19 lat i jest pomocnikiem reprezentacji Polski. Zawodnik biało-czerwonych był najlepszym piłkarzem pierwszego meczu Polski na Mistrzostwach Europy. I robi spektakularną karierę. W ciągu trzech lat z juniorów Cracovii stał się zawodnikiem kadry narodowej. Jest wielu bardziej dojrzałych, bardziej znanych piłkarzy, a jednak selekcjoner postawił na młodość i spontaniczność i postawił na Bartka Kapustkę.

Dlaczego został wybrany? Może dlatego, że sam Adam Nawałka był tylko o rok starszy od Kapustki, kiedy pojechał na mistrzostwa świata w Argentynie. Grał wtedy ze Zbigniewem Bońkiem, a teraz dał szansę Kapustce i bardzo w niego wierzył, gdy inni pytali, czemu Bartek zagrał w podstawowym składzie, dzięki czemu jest jak do tej pory najmłodszym piłkarzem tej imprezy, który wyszedł na boisko.

Dziewczyna Bartosza Kapustki!

A kim prywatnie jest Bartosz Kapustka? Jego dziewczyną jest

Klaudia Adamczyk. To nowa polska WAGs. Jest modelką i pochodzi z Krakowa. Kapustka i Adamczyk pierwszy raz oficjalnie pokazali się jako para na balu "Piłki Nożnej". Dziewczyna Kapustki bierze udział w sesjach fotograficznych i chętnie dzieli się ich efektami na Instagramie. Nie boi się odważnie pokazywać swoje ciało. Myślicie, że będzie z niej przyszła Anna Lewandowska czy Sara Boruc? Dziewczyny polskich piłkarzy to prawdziwe gwiazdy - niektóre wiodą bardzo luksusowe życie. Ciekawe, jak szybko do tego grona szybko dołączy nowa - już mówi się, że Lewandowskim rośnie konkurencja...

Bartek Kapustka będzie tak popularny jak Kuba Błaszczykowski i Robert Lewandowski?

Chłopak ma tylko 19 lat, a już mówi się, że zaraz kupi go zagraniczny kub piłkarski.

