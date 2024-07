1 z 8

Konkurs Miss Polonia w 2016 roku wraca po czterech latach przerwy. Kiedy odbędzie się wielka gala? Miss Polonia zostanie wybrana 12 listopada 2016 w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku! A na nową królową czeka wyjątkowe trofeum – nowa korona, specjalne zaprojektowana z myślą o Miss Polonia. Zobacz jak wygląda!

Nowa korona Miss Polonia zdjęcie

W centralnym miejscu korony dla Miss Polonia 2016 umieszczony jest bursztyn - to nawiązanie do poprzednich koron Miss Polonia P { margin-bottom: 0.21cm; } z lat 1984-1989, które miały bursztyny - jako oznakę polskości. Kolejny element polskiej dumy narodowej to „pióra husarskie”.

Koronę stworzył Cyprian Chorociej ze Studia Projektowego S&A, który chciał nawiązać do elfickiej fantazji i połączyć ją z polską rzeczywistością. Tak powstała korona o baśniowym charakterze. W tej właśnie koronie nowa Miss Polonia będzie reprezentowała nasz kraj w wyborach Miss Universe 2016 na Filipinach.

Według nas nowa korona Miss Polonia jest przepiękna, a Wy jak uważacie?

Pamiętacie poprzednie korony Mis Polonia? Od lat 90. do 2011 była tylko jedna znana korona, która była potocznie nazywana "blachą". Nosiła ją na przykład Ewa Wachowicz.

