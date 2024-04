Roksana Węgiel, Kevin Mglej i Michał Kassin zatańczyli tango w "Tańcu z Gwiazdami". Ukochany Roxie bał się, że nie da rady dorównać poziomowi ukochanej. Ostatecznie dał z siebie wszystko i zasłużył na komplementy od jury. Maserak nazwał go "wschodzącą gwiazdą", a Pavlović zachwycała się "idealnym dopasowaniem" w związku. Michał, Roxie i Kevin zdobyli "cztery dziesiątki" a jak podsumowali ich widzowie? Po ich występie w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy:

To salto, zbieram szczękę z podłogi - komentują popisy Kevina fani.

Komentarze po występie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja w "Tańcu z Gwiazdami"

Występ Roksany Węgiel i Kevina Mgleja to zdecydowanie najbardziej wyczekiwany taniec podczas 8. odcinka "Tańca z Gwiazdami". Do tej pory ukochany kibicował jej z publiczności, dziś musiał wystąpić z nią na scenie. To nie lada wyzwanie, ponieważ Roxie Węgiel została okrzyknięta "królową taneczną" tej edycji show. Okazało się jednak, że Kevin Mglej mimo obaw dorównał Roksanie Węgiel i wraz z Michałem Kassinem zgarnęli kolejne "cztery dziesiątki".

Występ Roksany Węgiel i Kevina Mgleja w "Tańcu z Gwiazdami" jest również komentowany w sieci. Wielu nie dawało szans Kevinowi na parkiecie. Nie każdy także się zgadza z zachwytem ze strony jury po ich występie:

Pół tańca przesiedział na stołku i 40 pkt. Krzysztof i jego partnerka lepiej.

Nie rozumiem 40 pkt... Kevin prawie nic nie zatańczył... pozostali członkowie rodziny o wiele więcej zatańczyli

Bardzo realistyczna historia. Ale Roxie mogłaby wybrać jednak tego drugiego - komentowali w sieci.

Zdecydowana większość internautów mimo sceptycznego nastawienia do występu Kevina w "Tańcu z Gwiazdami" musiała przyznać, że poradził sobie na parkiecie doskonale. Również jego "salto przez krzesło" nie zostało niezauważone. Ukochany Roksany Węgiel zbiera komplementy po występie:

Kurczę myślałam że będzie lipa a było bardzo dobrze

Jestem w totalnym szoku, byłam źle nastawiona ale po tym występie wszystko cofam + to salto, zbieram szczękę z podłogi

Wow, super występ! Szacun za salto, to mega trudne

Trochę się bałem, że Kevin zepsuje zawiedzie... A tu dał czadu i nie zawiódł! Wręcz przeciwnie był dzikusem w tym tańcu. Oczywiście zasłużenie posypały się dziesiątki. Brawo

Po raz kolejny pokazali , że są genialni ! Kevin również zaprezentował się cudownie!! Jestem zachwycona tym tańcem, tym zastawieniem. Założona 40

Była namiętność, dynamizm, spektakl. Dla mnie petarda! A fanką Roxi nie jestem ale trzeba jej przyznać, że było pięknie

Kevin Mglej dał z siebie wszystko w "Tańcu z Gwiazdami". Roksana Węgiel podkreślała, że nie wyobrażała sobie tego odcinka z kimś innym niż ukochany. Z kolei on bał się, że nie doskoczy do ich poziomu. Okazało się, że niesłusznie. Roksana Węgiel może być naprawdę dumna!

