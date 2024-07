Kayah jest jedną z największych gwiazd polskiej estrady. Przeboje wokalistki znają prawie wszyscy, a jej energetyczne koncerty zawsze przyciągają tłumy. Mimo iż Artystka na scenie występuje już od ponad 20 lat, to cały czas zmaga się z tremą. Jednak gwiazda ma swój sposób na rozładowanie napięcia. Przed wyjściem na scenę wypija zawsze kieliszek czerwonego wina.

- Lampka czerwonego wina to jest coś, co pomaga uporać się z tremą. Nawet po 20 latach bycia na scenie trema mi wciąż towarzyszy, ale to nie jest taka trema, która paraliżuje. To jest taka trema, która bywa stymulująca, nie popadłam w rutynę i mam nadzieję, że wciąż nie popadnę - powiedziała Kayah w wywiadzie dla "Super Expressu".