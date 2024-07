Kayah to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w Polsce. Jak doskonale wiemy sława ma jednak swoje dobre i złe strony. Artystka, która od wielu lat jest na świeczniku, czasem ma prawo czuć się zmęczona zainteresowaniem wokół jej osoby. Nic dziwnego, że od czasu do czasu pozwala sobie na chwilę odosobnienia. Wszystko wskazuje na to, że gwiazda potrzebuje coraz więcej takich chwil. Zobacz też: Szofer, panie od sprzątania, osoba do noszenia zakupów – Kayah żyje jak wielka gwiazda! Ale czy jest szczęśliwa?

Kayah zdecydowała się na zakup mieszkania w Berlinie. Dlaczego akurat tam?

W Berlinie Kayah będzie mogła bez skrępowania bawić się w tamtejszych kluba bez obawy, że ktoś ją rozpozna. Poza tym Berlin to także świetne miejsce na zakupy. (...) Już je wyremontowała i urządziła. Gniazdko jest gotowe, by w nim zamieszkać - powiedział na łamach "Na żywo" tajemniczy informator.

Myślicie, że to będzie tylko miejsce weekendowych ucieczek czy nowy stały adres gwiazdy?

