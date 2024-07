Katie Holmes jest w ciąży! Magazyn "OK!" dowiedział się, że gwiazda jest w trzecim miesiącu ciąży i właśnie oczekuje dziewczynki. To duże zaskoczenie zwłaszcza, że Katie Holmes właściwie od rozstania z Tomem Cruisem nie potwierdziła, że jest w stałym związku. Od jakiegoś czasu plotkuje się jednak, że gwiazda spotyka się z Jamie Foxxem, który jest od niej starszy o 11 lat. Co więcej, gwiazdor ma już dwoje dorosłych dzieci z poprzedniego związku. Na wielkich imprezach para nie pokazała się ani razu razem. Katie Holmes przychodziła sama, a Jamie ze swoją córką. Jedynie zdjęcia paparazzi sugerowały, że aktorka i przyjaciel jej byłego męża są w sobie zakochani.

Katie Holmes ma już 9-letnią córką Suri, która jest owocem związku z Tomem Cruisem. Małżeństwo ze znanym aktorem było bardzo burzliwe. Najpopularniejsza teoria ich rozstania jest taka, że gwiazda nie mogła już dłużej żyć z człowiekiem, który przynależy do kościoła scjentologicznego, o którym krążą już legendy. Inna zaś głosi, że ich związek to był kontrakt, który po prostu po kilku latach się skończył. Jedno jest pewne - teraz Katie Holmes układa sobie życie na nowo i jest bardzo szczęśliwa.

