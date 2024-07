Po rozstaniu z Piotrem Adamczykiem, Kate Rozz coraz rzadziej odwiedza Polskę i przestała pojawiać się na warszawskich salonach. Choć z Paryża, gdzie mieszka aktorka do Polski leci się tylko kilka godzin, Kate pojawiała się regularnie tylko na pokazach La Manii oraz swojego przyjaciela, Macieja Zienia.

Teraz okazuje się, że Kate ma w planach wyprowadzkę na drugi koniec świata!

Jak udało nam się dowiedzieć, Kate Rozz zastanawia się nad przeprowadzką z Paryża do Brazylii i poczyniła w tym kierunku już pierwsze kroki. Aktorka od lat fascynuje się Brazylią, a w ubiegłym roku nakręciła nawet reportaż „Poznaj Brazylię z Kate Rozz”.

To jest cudowne miejsce, gdzie zawsze jest ciepło. Pogoda uwodzi. Są tam świeże, zawsze dostępne owoce , czyli to, czym ja się żywię, bo jestem weganką. I ludzie są tam wyjątkowi - mówiła Kate Rozz o Brazylii.

Niedawno Kate Rozz wzięła udział w castingach do brazylijskiego serialu. Do tego w Brazylii mieszka od niedawna jej najlepszy przyjaciel, Maciej Zień, który wyprowadził się do Rio de Janeiro na stałe. Z pewnością projektant pomoże swojej przyjaciółce zadomowić się w nowym miejscu.

