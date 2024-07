Informacje o romansie Piotra Adamczyka z Weroniką Rosati zbiegły się w czasie z częstymi wizytami w Polsce jego byłej żony, Kate Rozz. W jednym z wywiadów nawet zapytano ją, co sądzi na temat nowego związku swojego ex-męża. Przypomnijmy: Kate Rozz skomentowała romans Adamczyka i Rosati

Jeśli wierzyć doniesieniom tabloidów, Kate nie jest jednak aż tak entuzjastycznie nastawiona do nowej znajomości Adamczyka i w grę wcale nie wchodzi zazdrość o byłego męża. Jak informuje "Fakt" powołując się na znajomych z otoczenia aspirującej aktorki, Rozz skontaktowała się z Rosati, żeby ostrzec ją przed związkiem z gwiazdorem.

Kasia chciała z dobrego serca ostrzec Weronikę. Według niej jej rozstanie z Piotrem to tylko kwestia czasu. Weronika nie powinna dać sobie mydlić oczu, bo im dłużej będzie to ciągnąć, tym bardziej będzie cierpieć. Kasia poradziła jej zachowanie dystansu i zasugerowała, by Weronika nie wierzyła we wszystko, co jej mówi Adamczyk - donosi znajomy Kate w rozmowie z "Faktem".