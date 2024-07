Zaledwie Kilka tygodni temu na świat przyszło drugie dziecko Kate Middleton i księcia Williama. Córeczka książęcej pary otrzymała imię Charlotte Elizabeth Diana i zgodnie z tradycją jako pierwsza o jej narodzinach dowiedziała się królowa Elżbieta. Pojawienie się kolejnego dziecka w królewskiej rodzinie wzbudziło wielkie emocje na całym świecie. Charlotte Elizabeth Diana dostała również wiele wyjątkowych prezentów, w tym z Polski. Zobacz: Księżna Charlotte dostała prezent z Polski [FOTO]

Chociaż od porodu minęło zaledwie kilka tygodni Kate Middleton już wkrótce będzie musiała przerwać swój urlop macierzyński. Okazuje się bowiem, że królowa chce, aby żona księcia Williana wzięła udział w jej urodzinach, które będą świętowane 13 czerwca. Jak donosi magazyn OK! świeżo upieczona mama pojawi się na uroczystości.

- Królowa uważa, że przeszło miesiąc to wystarczająco dużo czasu, by odpowiednio odpocząć po porodzie i wrócić do życia publicznego. Urodziny Elżbiety II to ogromne wydarzenie, dlatego Kate musi się na nim stawić. Zaprezentuje się w eleganckim stroju, gdyż z pewnością będzie w centrum zainteresowania- zdradza informator gazety.