1 z 11

Katarzyna Zielińska robi zakupy w second-handach

Katarzyna Zielińska robi zakupy w lumpeksach! Aktorka została przyłapana przez paparazzi, podczas buszowania po second-handach. Czyżby gwiazda postanowiła przyoszczędzić na garderobie? Nie! Kasia poszukuje modowych perełek. Aktorka przygotowuje się do nowej sztuki, która będzie miała premierę w marcu. Jaki to ma związek z lumpeksami? Akcja spektaklu z Zielińską ma być osadzona w latach 20-tych, dlatego Kasia wyszukuje ubrania i dodatki z tamtego okresu, aby skompletować stroje do sztuki.

Zobacz też: Katarzyna Zielińska postawiła na kreację z najmodniejszej kolekcji sezonu! Podoba wam się jej look?