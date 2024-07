Katarzyna Zielińska obchodzi urodziny 29 sierpnia. Gwiazda kończy dziś 37 lat! Aktorka przyszła na świat w Limanowej. Marzenie o karierze aktorskiej przyciągnęło ją na studia do PWST w Krakowie. Zdolna i piękna szybko została dostrzeżona i rozpoczęła swoją przygodę ze sceną. Ma na swoim koncie liczne role teatralne, serialowe i filmowe. Wstępuje m.in. w Teatrze Kwadrat, Teatrze Syrena i Teatrze Rampa. Zagrała w takich hitach filmowych jak "Listy do M." oraz "Listy do M. 2", "Plac Zbawiciela" czy "Mój Nikifor", a także serialach "Przyjaciółki", "M jak miłość" czy "Barwy szczęścia". Polecamy: Jak randkować po trzydziestce?

Prywatnie Katarzyna Zielińska jest żoną finansisty Wojciecha Domańskiego oraz mamą rocznego synka Henryka. Zobacz, jak aktorka zmieniała się od początku kariery!

Katarzyna Zielińska kończy 37 lat! Życzymy wszystkiego najlepszego!

Kasia Zielińska to jedna z najpiękniejszych i najzdolniejszych aktorek swojego pokolenia.