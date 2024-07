Nam też trudno w to uwierzyć, ale synek Katarzyny Zielińskiej i Wojciecha Domańskiego kończy w styczniu roczek. Z tej okazji mama i tata przygotowali mu wspaniałą niespodziankę.

Na początku stycznia Henio obchodzi pierwsze urodziny. Kasia i Wojtek postanowili, że z tej okazji wybiorą się w trójkę na Bali. Spędzą tam kilkanaście dni. - zdradza nam koleżanka aktorki.

Zielińska uwielbia Bali, to właśnie tam dwa lata temu poleciała z Wojciechem Domańskim w podróż poślubną.

Obiecali sobie, że następnym razem wrócą na wyspę już we troje - śmieje się koleżanka aktorki.

To nie jest pierwszy zagraniczny wyjazd małego Henia. Gdy malec miał 4 miesiące rodzice zabrali go do Tajlandii.

