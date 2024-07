Niedawno przyznano jedne z ważniejszych nagród przyznawanych przez widzów, czyli TeleKamery. Polacy wybierali swoich ulubionych aktorów, aktorki, programy telewizyjne, a nawet komentatorów sportowych. Jedną z kategorii był również najchętniej oglądany serial, a na to miano zasłużył serial "Ranczo". Zobacz: Serial "Ranczo" z nagrodą TeleKamery

To wszystko za sprawą doskonałej ekipy aktorów, która świetnie się dogaduje, co zresztą widać na ekranie. Niestety jedna ze wspaniałych aktorek, Katarzyna Żak żegna się z produkcją. Postać Kazimiery Solejukowej, którą gra jest jedną z najbardziej lubianych postaci w "Ranczu", a mimo to decyzja już zapadła. Ostatni raz będziemy mogli ją oglądać podczas serii, która ukaże się już latem:

Podziwiam tę swoją Solejukową - ona ma tak silny oddźwięk społeczny, kobiety ją uwielbiają. Powoli jednak żegnam się z Kazimierą, bo kolejna seria "Rancza", która będzie kręcona latem, będzie już ostatnią - zdradziła w "Show".

Żałujecie?

