Ostatnio w Warszawie swoje otwarcie świętował nowy ekskluzywny sushi bar. Na imprezie pojawiło się oczywiście sporo gwiazd, które delektowały się przysmakami knajpy i pozowały do zdjęć. Przypomnijmy: Ponad 20 gwiazd na otwarciu modnego sushi baru

Wśród nich bawił się młody milioner, Piotr Woźniak-Starak. Dziedzic ogromnej fortuny jest ostatnio jednym z tabloidowych bohaterów, a wszystko to za sprawą domniemanego romansu z Alicją Bachledą-Curuś. Para spotykała się już kilka lat temu, jeszcze przed wyjazdem aktorki do Hollywood. Teraz wiele wskazuje na to, że dawne uczucie odżyło. Zobacz: Bachleda jest wkurzona. Znajomi wygadali tajemnicę jej związku z miliaderem

Podczas imprezy nie towarzyszyła mu jednak Alicja. Piotr przyszedł na otwarcie sushi baru z Katarzyną Jordan, żoną Sebastiana Kulczyka - syna najbogatszego Polaka. Ma 33 lata i jest córką bardzo zamożnego biznesmena Krzysztofa Jordana. Ojciec Katarzyny to właściciel firmy Swift Media i sponsor pretiżowego turnieju tenisowego Porsche Open. Ślub Katarzyny Jordan i Sebastiana Kulczyka odbył się w 2010 we Francji.

Tak na imprezie prezentowała się Katarzyna Jordan. Pójdzie w ślady Dominiki Kulczyk i zostanie gwiazdą salonów?

