Po Annie Musze i Katarzynie Skrzyneckiej, kolejna rodzima gwiazda jest w stanie stanie błogosławionym. Tym razem aktorka znana głównie z serialu "Barwy szczęścia", Katarzyna Glinka. Informacje o jej ciąży zaczęły wypływać do mediów już jakiś czas temu, ale menadżerka gwiazdy stanowczo im zaprzeczała.



- To nieprawda, nie jestem w ciąży! Może ktoś drogą dedukcji przypisał mi tę ciążę? Bo faktycznie mam zagrać w nowym serialu 'Ciężarówki', gdzie bohaterkami są właśnie kobiety ciężarne - powiedziała Glinka w rozmowie z "Super Expressem" miesiąc temu.



Teraz jednak, jak zapewnia "Fakt", doniesienia o ciąży Glinki są pewne. Chociaż sama aktorka i jej partner, biznesmen Przemysław Gołdon, nie potwierdzają to też nie zaprzeczają informacji. O wiele chętniej na ten temat mówią przyjaciele pary:



- Obydwoje są bardzo szczęśliwi i już nie mogą się doczekać momentu, kiedy maluch przyjdzie na świat - mówi osoba z otoczenia Katarzyny Glinki w rozmowie z "Faktem".



Glinka zostanie matką na początku przyszłego roku. Gratulujemy!



chimera

Reklama