Od kiedy Małgorzata Rozenek pojawiła się w telewizji jako prowadząca "Perfekcyjną Panią Domu" z dnia na dzień stała się gwiazdą. Media zachwycały się nową postacią w show-biznesie. Niestety, kiedy partnerka Radosława Majdana zaczęła występować w roli eksperta w "Piekielnym Hotelu" pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Gwiazdy krytykowały wybór celebrytki do roli gospodarza nowej produkcji. Kompetencje Małgorzaty Rozenek przeprowadzającej rewolucje w hotelach w ostrych słowach skomentował wówczas m.in. Marcin Tyszka. Zobacz: Tyszka przed naszą kamerą zmasakrował Rozenek. Tak złej opinii nie wystawił jej nawet Wojewódzki

Okazuje się, że medialną karierą i udziałem gwiazdy TVN w "Piekielnym Hotelu" nie jest zachwycona również Katarzyna Dowbor. Dziennikarka w rozmowie z Super Expressem skrytykowała Rozenek.

- Ja wiem, że mężczyznom piękne kobiety się podobają... Ale może Pani Rozenek powinna się zastanowić, co ma robić w telewizji- sugeruje Dowbor. Pani Rozenek skończyła studia prawnicze. Może powinna w tym kierunku pójść i robić takie programy. wtedy trudniej byłoby ją skrytykować, bo robiłaby coś na czym się zna. A czy zna się na hotelach? No chyba nie bardzo... Dla osoby, którą gdzieś tam wszyscy atakują , powinien to być taki moment, w którym powinna się zastanowić, co robić dalej w życiu. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ i że może czasami warto mieć pokorę do tego, co się robi i do tego, jak się pracuje, moment zastanowienia się nad sobą. Ja myślę, że to było tak z Panią Rozenek, że ona nigdy nie pracując w mediach, szybko wypłynęła i zachłysnęła się trochę tym. Nagle poczuła, że jest jedna, wielka i niezastąpiona. A nie ma ludzi niezastąpionych. Każdego można w mediach zastąpić- ja to wiem po 32 latach pracy w mediach. Czasem pokora się przydaje, czasem warto dostać w głowę, żeby potem jak się wypłynie znowu na powierzchnię, wiedzieć jak się znowu zachowywać i szanować to, co się dostało.