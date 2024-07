Katarzyna Cichopek opublikowała na instagramowym profilu kolejne zdjęcie ze stolicy Małopolski, gdzie wypoczywa. Ponieważ na żadnym nie zapozowała z Maciejem Kurzajewskim, internauci coraz intensywniej się o niego dopytują. Wygląda jednak na to, że celebrytka świetnie się bawi zwiedzając Kraków w pojedynkę.

Katarzyna Cichopek relacjonuje wypad do Krakowa: "W końcu znalazłam chwilę dla siebie"

Katarzyna Cichopek do Krakowa udała się z Maciejem Kurzajewskim, który, jako dziennikarz sportowy, relacjonuje odbywające się w Małopolsce Igrzyska Europejskie. Prezenterka, mając chwilę wolnego korzysta z momentów, jakie ma tylko dla siebie i odkrywa uroki miasta. Spostrzeżeniami podzieliła się z fanami:

Na nowo odkrywam uroki Krakowa i muszę przyznać, że jestem absolutnie zachwycona! Przez wiele lat przyjeżdżałam do tego pięknego miasta jedynie w celach zawodowych i niestety nie miałam zbyt wiele czasu na zwiedzanie. Ale teraz, gdy w końcu znalazłam chwilę dla siebie, postanowiłam zanurzyć się w krakowskiej atmosferze i odkryć wszystko, co ma do zaoferowania - napisała w sieci

Katarzyna Cichopek szczególnie upodobała sobie krakowski Kazimierz i w swoim "krajoznawczym" wpisie dużo miejsca poświęciła zachwytom nad tą dzielnicą:

Najbardziej oczarował mnie Kazimierz. To magiczne miejsce, które emanuje historią i kulturą. Spacerując po jego uliczkach, można poczuć niepowtarzalny klimat, który przypomina o bogatej i wielokulturowej przeszłości tego miejsca - zauważyła

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" nie tylko oglądała zabytki i spacerowała po uliczkach, ale skosztowała też specjałów lokalnej kuchni. Wizyta w tej części miasta tak ją urzekła, że zaprosiła swoich followersów, by poszli w jej ślady i uwzględnili Kraków na mapie wakacyjnych wojaży:

Kazimierz to również mekka dla miłośników sztuki i kultury. Galerie, teatry, kawiarnie i restauracje tworzą niepowtarzalną atmosferę. Nie mogłam również przejść obojętnie obok lokalnej kuchni. Kazimierz obfituje w restauracje serwujące tradycyjne polskie dania, ale również kuchnię żydowską czy orientalną. Smakując te dania można poczuć prawdziwą duszę Krakowa. Kazimierz z pewnością zostawił we mnie niezapomniane wrażenie i na pewno jeszcze tam wrócę, aby odkrywać kolejne jego tajemnice. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji odwiedzić Krakowa, polecam Wam to miejsce z całego serca - zachęcała

Internauci, którzy podzielali zdanie gwiazdy TVP, zasypali ją komentarzami zachwalającymi miasto:

- Moje kochane miasto jest magiczne. Cieszę się że Pani odkrywa jego piękno

- Pani Kasiu, to prawda, za każdym razem kiedy odwiedzamy Kraków, nigdy nie zapominamy o Kazimierzu, to miejsce, które można odkrywać na nowo za każdym razem

- Pani Kasiu, również zachwycił mnie Kazimierz to piękne i urokliwe miejsce

- Kawałek serca zostawiłem w tym mieście, kiedyś odbiorę - pisano

Dzień wcześniej Katarzyna Cichopek pochwaliła się śniadaniem jedzonym na świeżym powietrzu, w kawiarnianym ogródku. Podobne zdjęcie wstawił do sieci także Maciej Kurzajewski. Choć para ewidentnie ucztowała razem, fani nie mogli przeboleć, że nie zapozowali wspólnie i zaczęli dopytywać, dlaczego. Żadne z ich nie odpowiedziało, ale ponieważ ich wyjazd nie ma się jeszcze ku końcowi, najpewniej podzielą się jeszcze niejednym klimatyczny ujęciem Krakowa.

