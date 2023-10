Katarzyna Cichopek postanowiła podzielić się z internautami nowym wideo. Internauci najwidoczniej jednak nie spodziewali się tego, co tam zobaczą:

Co tak oburzyło komentujących?

Nie jest tajemnicą, że gwiazdy zarabiają ogromne pieniądze ze współprac, które publikują w swoich mediach społecznościowych. Nierzadko zdarzają się również wpadki, które stają się hitem internetu. Jednak ilość publikowanych postów tego typu zaczyna już przytłaczać internautów. Tym razem komentujący postanowili napisać, co myślą pod nowym wpisem Katarzyny Cichopek, która postanowiła zareklamować... maślankę. Na wideo m. in. widać, jak uśmiecha się po skosztowaniu produktu, który zostawił jej na twarzy "białego wąsa".

Internauci zdecydowanie nie popierali zadowolenia Katarzyny Cichopek prezentowanego na nagraniu:

- Kaśka już nawet maślankę reklamujesz? Zlituj się

- To już do maślanki ten absurd doszedł? Na to wygląda

- Litości

- Borze szumiący ????????????