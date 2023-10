Dużo mówi się o tym, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedługo mają zamieszkać razem. Para wciąż jednak nie ma spokoju z powodu Pauliny Smaszcz, która dostała już pozwy zarówno od byłego męża, jak i jego nowej ukochanej. Wszystko wskazuje na to, że prowadzących "Pytanie na śniadanie" i kobietę-petardę czeka poważna batalia sądowa. Ostatnio pojawiły się plotki, według których para z TVP jest już bardzo zmęczona aktywnością dziennikarki i przeżywa trudne dni. Do mediów dotarły nawet wieści o małym kryzysie w ich związku. Teraz gwiazdy Telewizji Polskiej podzieliły się relacjami z "idealnego dnia wolnego". Internauci zwrócili uwagę na jedną rzecz.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski cieszą się dniem wolnym

Niedawno Katarzyna Cichopek pochwaliła się radosną nowiną. Wygląda na to, że prowadząca "Pytanie na śniadanie" przeprowadzi się do Macieja Kurzajewskiego z towarzystwem. Jednak w ostatnim czasie internauci zaczęli się zastanawiać, czy para przetrwa nieustanne zmagania z Pauliną Smaszcz. Zwłaszcza, że pojawiły się plotki o gorszym okresie gwiazd TVP.

27 czerwca Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia, które wskazują na to, że jednak mimo reakcji Pauliny Smaszcz para skupia się na swoim szczęściu. Na profilach prowadzących "Pytanie na śniadanie" pojawiły się relacje z "idealnego dnia wolnego".

Czy może być coś przyjemniejszego niż leniwy poranek? Idealny dzień wolny — napisała Katarzyna Cichopek.

Ptaszek nie taki ranny, ale śniadanie pyszne, a towarzystwo najlepsze. Idealny dzień wolny! — stwierdził Maciej Kurzajewski.

Wygląda na to, że para wybrała się do Krakowa. Jedna z internautek zwrócił uwagę na to, że gwiazdy opublikowały zdjęcia osobno.

Czemu zdjęcie osobno... Cudnie razem wyglądacie — napisała internautka.

Ani Katarzyna Cichopek, ani Maciej Kurzajewski nie odpowiedzieli na ten komentarz. Trzeba podkreślić, że zdecydowana większość internautów zaczęła komplementować wygląd prowadzących "Pytanie na śniadanie" i życzyło im przyjemnego wypoczynku.

Warto przypomnieć, że niedawno w mediach pojawiły się zaskakujące doniesienia, według których para z TVP ma już dość zachowania byłej żony Macieja Kurzajewskiego. W czerwcu Paulina Smaszcz ostro zareagowała na kolejny pozew od prezenterów. Osoba z otoczenia prowadzących śniadaniówkę zdradziła, że gwiazdy "przeżywają trudne dni".

Kasia i Maciek przeżywają trudne dni. Jest to próba dla ich związku. Obydwoje mają świadomość, że Paulina wszelkimi sposobami stara się popsuć tę miłość. Jest piekielnie zazdrosna i żądna zemsty — powiedział znajomy Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na łamach serwisu światgwiazd.pl.

Myślicie, że power couple TVP rzeczywiście przejmuje się aktywnością Pauliny Smaszcz?