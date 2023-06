Katarzyna Cichopek w ostatnim czasie intensywnie pracuje, a w mediach społecznościowych pokazuje kolejne relacje z planów zdjęciowych. Ostatnio było głośno w mediach o napiętych relacjach między aktorką a Idą Nowakowską, a na planie "You Can Dance" miało naprawdę iskrzyć. Teraz Katarzyna Cichopek opublikowała zdjęcia z projektantem programu "Operacje aranżacja". Jak wyglądają ich relacje na planie? Te zdjęcia mówią wszystko! Katarzyna Cichopek pokazała zdjęcia z planu "Operacja aranżacja" Podczas gdy Marcin Hakiel razem z dziećmi zwiedza słoneczną Kalifornię , Katarzyna Cichopek pracuje na planach zdjęciowych kolejnych programów. Oprócz poranków w "Pytanie na śniadanie" , pracy przy nagraniach kolejnych odcinków "M jak miłość" , aktorka spędza też czas na planie nowego programu "Operacja aranżacja" oraz "You Can Dance". Mimo to, Katarzyna Cichopek znajduje czas na publikowanie kolejnych stylizacji i mini sesji zdjęciowych w swoich mediach społecznościowych. Tym razem Katarzyna Cichopek pokazała na Instastory relację z tak intensywnie spędzonego dnia i wygląda na to, że doskonale odnalazła się w roli prowadzącej program wnętrzarski "Operacja aranżacja". A jak wyglądają jej relacje z Jonatanem Kliczewskim, projektantem w nowym programie na TVP Kobieta? Iskrzy tak jak między Idą Nowakowską na planie "You Can Dance"? Zobacz także : "You Can Dance": Katarzyna Cichopek i Ida Nowakowska "potrafią pokłócić się na śmierć i życie"! W relacji opublikowanej przez Katarzynę Cichopek widać, że aktorka doskonale odnajduje się jako prowadząca i razem z projektantem Jonatanem Kilczewskim tworzą zgrany team. Architekt do tej pory pojawiał się w roli eksperta w "Dzień Dobry...