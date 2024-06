Paulina i Jakub zdecydowanie są jedną z tych par w polskim show-biznesie, o których mówi się naprawdę poro. Nie zawsze jednak dyskusje należą do przyjemnych. Małżonkowie od samego początku musieli mierzyć się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami, a im bardziej relacja stawała się poważna, wcale nie było łatwiej. Teraz nowe zdjęcie Pauliny zalała lawina komentarzy. Internauci są zgodni.

Poruszenie pod zdjęciem żony Jakuba Rzeźniczaka

Mimo lawiny gorzkich komentarzy, która do niedawna zalewała ich profile, Paulina i Jakub na każdym kroku udowadniają, że są ze sobą szczerze szczęśliwi. Ostatnio nawet Rzeźniczak pokazał, co zrobił dla ukochanej po trzech latach związku! Choć na początku ich relacji to Kuba był doskonale znany w mediach, dziś popularnością cieszy się także jego żona.

Paulinie udało się zgromadzić na Instagramie już prawie 160 tysięcy fanów, z którymi chętnie dzieli się urywkami z życia. Ponadto, coraz częściej realizuje kampanie reklamowe! 31-latka staje się więc influencerką, co wyraźnie zdaje się ją cieszyć. Widać, że aktywność w sieci sprawia jej ogromną przyjemność, dlatego tak ochoczo dzieli się kolejnymi urywkami. Tym razem zamieściła fotki z wyjścia na kawę.

Choć wydawać by się mogło, że na zdjęciach z kawiarni nie zobaczymy nic nadzwyczajnego, internauci błyskawicznie zwrócili uwagę na jeden szczegół. Wszyscy zgodnie uznali, że Paulina Rzeźniczak ma świetny styl i doskonale zna się na modzie!

Wyglądasz cudownie

Elegancko wyglądasz

Promieniejesz. Zajefajny outfit

Bardzo lubię w Tobie to, że niezależnie od wagi, udowadniasz, że można super wyglądać i super się ubrać! Tak samo jeżeli chodzi o budżet na outfit

Co poniektórzy podkreślili także, że Jakub Rzeźniczak to prawdziwy szczęściarz! Myślicie, że komplementy internautów zachęcą Paulinę, by iść w stronę mody?

