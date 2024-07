Katarzyna Cichopek odkąd została mamą, jej aktywność zawodowa, związana jest coraz częściej z macierzyństwem. Gwiazda ma na swoim koncie już pierwszą zaprojektowaną przez siebie zabawkę. To jednak nie wszystko - fani talentu aktorskiego Kasi czekają już na premierę nowego filmu z jej udziałem. Przypomnijmy: Jest zwiastun nowego filmu z Sochą i Muchą. Małgorzata przyćmiła wszystkich

Dobra passa Kasi trwa. Jak informuje dziś "Party" - Cichopek podpisała kolejny kontrakt reklamowy z marką Effii. Gwiazda zaprojektowała kolekcję pościeli i kocyków dla dzieci, które trafią do sprzedaży już w styczniu. Za rok współpracy z marką, aktorka zainkasowała aż 100 tysięcy złotych. Pościele jej projektu trafią zaś do sprzedaży m.in. do Anglii, Niemiec czy Grecji:

Wiem, że wzory dla dzieciaków są bardzo ważne, dlatego dla dziewczynek wybrałam motywy baletnic i serduszek, a dla chłopców - Kosmosu - mówi w rozmowie z Party Katarzyna

Nic, tylko gratulować.

