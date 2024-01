Ostatni czas nie jest zbyt łaskawy dla Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, bo w końcu z dnia na dzień musieli pożegnać się z pracą w śniadaniówce. W tym czasie aktorka przebywała na wakacjach, co z pewnością pomogło jej złapać odrobinę oddechu i nabrać dystansu do całej sytuacji. Po powrocie pospieszyła do ukochanego, bowiem mieli ważną okazję do świętowania.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski świętują

Ta dwójka tworzyła jeden z chętniej oglądanych duetów programu śniadaniowego TVP. Gdy nowa władza zaczęła wdrażać tam spore zmiany, początkowo wiele wskazywało na to, że parze udało się uchronić przed widmem zwolnienia. Ostatecznie stało się odwrotnie! Nagle dowiedzieliśmy się, że również Cichopek i Kurzajewski odchodzą z "Pytania na śniadanie".

Momentalnie wylała się lawina komentarzy, w których fani wyrażali swoje niezrozumienie. Przez pierwszych kilka dni w mediach wrzało na ten temat, choć sami zainteresowani, oprócz oświadczenia, nie chcieli szerzej komentować sprawy. Maciej Kurzajewski zajmował się w tym czasie swoimi zajęciami, a Kasia Cichopek przebywała na zagranicznym wyjeździe z dziećmi. Po powrocie aktorka czym prędzej pospieszyła na spotkanie z ukochanym.

Maciej Kurzajewski, Kasia Cichopek Gillert/AKPA

Zakochani szybko uraczyli odbiorców wspólnym zdjęciem, obwieszczając, że świętują właśnie 51. urodziny Maćka. Z tej okazji ten podziękował za życzenia i podzielił się krótkim przemyśleniem.

Dla takiej chwili warto było przejechać dzisiaj 1000 kilometrów! Bardzo dziękuję za wszystkie urodzinowe życzenia! Niech nam się dobrze dzieje!

Widać, że oboje już nie mogli doczekać się spotkania. Krótki wpis i wymowny kadr to jednak jedyne, co zobaczyliśmy z celebracji urodzin Maćka. Nie wiadomo więc, jak on i Kasia postanowili spędzić ten wyjątkowy dzień. W tym czasie jednak internauci, a także inne gwiazdy, zasypali dziennikarza życzeniami i ciepłymi słowami.

Wszystkiego najlepszego Maćku - napisał Rafał Mroczek.

Maciejkaaaaaa! Najlepszego - dodała Marzena Rogalska.

Wszystkiego najlepszego. Dużo radości i miłości dla Was kochani

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!! Spełnienia marzeń, dużo miłości i radości każdego dnia!! Tęsknię za Państwem w ''PnŚ''! To już nie to, z Wami atmosfera była jak w domu, rodzinnie, spokojnie i wesoło!

Również i my składamy Maćkowi najserdeczniejsze życzenia.

