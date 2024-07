Z każdym dniem internauci coraz częściej zastanawiają się, jak będą wyglądały pierwsze wspólne święta Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" muszą podzielić się czasem ze swoimi rodzinami. Na pewno jednak Boże Narodzenie spędzą razem. Ostatnio para pochwaliła się świątecznym zdjęciem. Jednak fotografia wywołała mieszane odczucia. Wszystko przez buty prezenterki.

Im bliżej świąt, tym fani coraz uważniej przyglądają się prowadzącym "Pytanie na śniadanie". Po opublikowanym niedawno zdjęciu internauci zaczęli się zastanawiać, czy Katarzyna Cichopek jest w ciąży. Teraz prezenterka i Maciej Kurzajewski podzielili się kolejną świąteczną fotografią, która znów wywołała kontrowersje. Tym razem internauci skupili się na butach prezenterki.

Najwyraźniej modowy wybór Katarzyny Cichopek nie spodobał się internautom. Fani uznali, że szpilki są zbyt ciasne.

- Szpilki porażka. Zero elegancji. Maciek kup jej inne. Stylistka dała ciała

- Ojej, a czemu ta pani taka rozczochrana, jakby dopiero co z łóżka wstała

- Buty ładne, ale palce z nich wychodzą, bardzo brzydko to wygląda

- Sukienka owszem, ale ta fryzura, palce z butów widoczne, a pan Maciek super wygląda jak dziadek — czytamy w komentarzach.