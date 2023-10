Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski korzystają z zimowej pogody. Zabrali psa dziennikarza na spacer do lasu i świetnie bawili się w zaspach śniegu. Gwiazda "M jak miłość" pokazała kilka zdjęć w sieci. Zdecydowanie nie przeszkadza im mroźna aura:

I tak wygląda szczęście ???? - piszą zachwyceni fani.

Pies Bono również wygląda na zadowolonego. Zobaczcie ich nowe rodzinne zdjęcia.

Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski i pies w zaspach śniegu

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podzielili się z internautami zdjęciami ze swojej rodzinnej niedzieli. Wraz ze słynnym już w mediach owczarkiem niemieckim wybrali się na spacer do lasu. Pies Bono przed laty mieszkał z dziennikarzem i jego byłą żoną Pauliną Smaszcz. To właśnie m. in. o nim mówiła Paulina Smaszcz podczas głośnej wizyty w domu Macieja Kurzajewskiego, po której sprawa trafiła na policję. Katarzyna Cichopek i jej ukochany starają się swoje prywatne konflikty zachować dla siebie, a w sieci dzielą się tylko radosnymi chwilami. Tak było i tym razem:

Pozdrawiamy zimowo ❄️☃️????‍???? #zima #winter #winterwonderland #las #spacer #pies #bono #weekend #weekendvibes

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski doskonale bawią się w towarzystwie czworonoga i pozują do zdjęcia z ogromnymi uśmiechami.

Katarzyna Cichopek ma serce do zwierząt i bardzo szybko wkupiła się łaski pieska Bono. Podczas rodzinnego spaceru psiak aportował rzucane przez nią gałązki. Czyżby zima była ulubioną porą roku Macieja Kurzajewskiego i jego partnerki? Fani są poruszeni zdjęciami pary:

- I tak wygląda szczęście ???? Miłej niedzieli!????

- Iskierki są w Waszych oczach ❤️

- Cudowna aura i oczywiście cudowny pies ! ❤️❤️

- Cudownie wyglądacie ????????

- Zazdroszczę odwagi ! Może ja kiedyś tez się odważę na bycie w pełni szczęśliwa

Pojawiły się również głosy, że nowe zdjęcia Katarzyny Cichopek, która z radością bawi się z psem Macieja Kurzajewskiego mogą zezłościć Paulinę Smaszcz:

Pani Paulina zaraz znowu zrobi aferę…, że pani Kasia za bardzo bawi się z Bono i że zbyt zmarzł… Albo kto wie co jeszcze wymyśli ale afera będzie. Współczuje wam bardzo . Żyjcie w spokoju i szczęściu . ❤️

Niedawno Paulina Smaszcz ze łzami w oczach wydała oświadczenie, w którym poprosiła o zaprzestanie wydawania o niej krzywdzących opinii. Chociaż o ostatnim czasie sama nie stroniła od ostrych słów skierowanych w stronę byłego męża i jego obecnej partnerki. Myślicie, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali te zdjęcia specjalnie? A może po prostu chcą dzielić się swoim szczęściem, nie zważając na medialne afery? W końcu mają do tego prawo. Na rodzinnym spacerze towarzyszyła im również mama Macieja Kurzajewskiego. Katarzyna Cichopek pokazała wzruszający kadr:

