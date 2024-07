1 z 9

Jeśli wierzyć doniesieniom prasy i świadków, Kasia Tusk wyszła kilka tygodni temu za mąż. Córka premiera nie potwierdziła dotąd tych doniesień i wciąż koncentruje się na prowadzeniu bloga. Jej starania zostały zauważone nawet za granicą, gdzie doceniono jej stylizacje. Przypomnijmy: Kasia Tusk zauważona za granicą. Jej stylizacją zachwyciła się amerykańska gwiazda

Pogłoski o ślubie sprawiły też, że Kasia może liczyć na regularne towarzystwo paparazzi. Fotoreporterzy przyłapali ją ostatnio na stacji benzynowej, gdzie pojawiła się wraz z przyjaciółką. Tusk na co dzień stawia na luz - do czarnej sukienki dobrała wysokie kozaki, co może nieco dziwić przy ostatnich temperaturach w Polsce. Blogerka nie usiadła za kółkiem, ale to pobiegła zapłacić za tankowanie. Taka przyjaciółka to skarb.

Zobaczcie Kasię Tusk na stacji benzynowej: