Polskie blogerki wzbudzają w naszym kraju sporo emocji, nie zawsze pozytywnych. Dziewczyny często bronią się, że ich działalność jest często zauważana na świecie i ciężko się z nimi nie zgodzić. Kilka tygodni temu na blogu Kardashianki wylądowała Jessica Mercedes, której styl i dodatki wpadły w oko celebrytce. Przypomnijmy: Wow! Kardashianka zachwycona Jessiką Mercedes. Inspiruje się jej stylem

Teraz podobnym wyróżnieniem może pochwalić się Kasia Tusk. Jedna z jej stylizacji trafiła na bloga Lauren Conrad. To popularna amerykańska celebrytka, która swoją karierę zaczynała w reality-show "The Hills", a od kilku lat z powodzeniem działa w świecie mody projektując i wydając książki o stylizacji. Conrad do gustu przypadła luźna, sportowa wręcz stylizacja Kasi w stylu dziewczyny z Kalifornii.

Śledzicie jej bloga?

