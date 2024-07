Kasia Tusk od kilku tygodni jest jednym z ulubionych tematów kolorowej prasy. Wszystko za sprawą ślubu ze Stanisławem Cudnym, który miał się odbyć w czerwcowy weekend - tak przynajmniej twierdziły tabloidy. Sama zainteresowała jak również jej partner, przez długi czas nie komentowali tych doniesień, ale wreszcie córka premiera zdecydowała się zabrać głos w sprawie. Przypomnijmy: Ślub Kasi Tusk już dziś? Córka premiera zabrała głos

Na blogu Kasi pojawiają się wpisy, które z uroczystością mają raczej niewiele wspólnego. Blogerka skupia się na zdjęciach letnich stylizacji, nie zapominając tym samym o trwających właśnie wyprzedażach. W jednej z popularnych sieciówek wypatrzyła uwielbiany przez siebie model butów, który można było kupić z dużą zniżką. Oczywiście córka premiera nie mogła nie skorzystać z takiej okazji.

W sklepach ruszyły przeceny! W tym roku postanowiłam wyjątkowo ostrożnie podejść do nowych zakupów. Po gruntownych porządakch w mojej szafie i oddaniu w dobre ręce góry nieużywanych już przeze mnie ciuchów, czuję wielką ulgę. Nie chcę więc dopuścić do sytuacji, kiedy półki znów będą się uginać pod ciężarem ubrań. Wokół tych skórzanych slippersów z Zary kręciłam się jednak od bardzo dawna, a kiedy zobaczyłam, że są przecenione o prawie 50 procent, pobiegłam do kasy :). Noszę je na okrągło wiec lada dzień znów zobaczycie je na blogu :). - czytamy (pisownia oryginalna)