Katarzyna Stankiewicz rozbierze się w magazynie dla mężczyzn?! Okazuje się, że powracająca do show-biznesu piosenkarka dostała propozycję sesji w Playboyu! Według doniesień Faktu, artystka jest w trakcie rozmów z twórcami magazynu. Informator tabloidu zdradził, że jeżeli Katarzyna Stankiewicz zdecyduje się na rozbierane zdjęcia to z pewnością nie pozwoli, aby wyglądały one wulgarnie.

Usiadła właśnie do rozmów i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli się zdecyduje, to na pewno nie byłaby to wulgarna sesja, a raczej artystyczne zdjęcia. Ma wielu doradców, ale tę decyzję podejmie sama - zapewnia informator Faktu.

Czy piosenkarka, która po latach znowu występuje z zespołem Varius Manx a ostatnio wzięła także udział w popularnym programie "Taniec z Gwiazdami", zdecyduje się na nagą sesję i dołączy do grona gwiazd, które znalazły się na rozkładówce magazynu dla mężczyzn? Jej męska część fanów z pewnością byłaby zachwycona!

Myślicie, że Kasia Stankiewicz zdecyduje się na tak odważną sesję?

