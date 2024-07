Kasia Nova, piosenkarka i uczestniczka Big Brothera, pojawiła się wczoraj na otwarciu nowego butiku marki Pandora. Mimo późnej pory (było już po 20ej), Kasia jako jedyna gwiazda pojawiła się w ciemnych okularach. Białe, plastikowe oprawki dodawały ostrości wizerunkowi Kasi.

Podobne okulary nosiła wczoraj modelka Katie Price, który w Londynie próbowała się przemknąć między paparazzi do studia BBC. W niebieskich okularach Katie wyglądała zabawnie. Należy też zaznaczyć, że był to środek dnia i świeciło słońce.



Która wygląda ładniej? My stawiamy na Katie!