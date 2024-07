Kasia Moś awansowała do finału Eurowizji 2017! A to wszystko za sprawą jej genialnego występu z piosenką "Flashlight" podczas 1. półfinału. Jak na taką wiadomość zareagowała nasza polska reprezentantka? Tuż po ogłoszeniu wyników na swoim Facebooku zamieściła krótką relację live!

W 1. półfinale Eurowizji 2017 wzięło udział 18 krajów, wśród nich Polska, która awansowała do finału show (odbędzie się 13 maja). Oto 10. państw, które przeszły do finału - kolejność jest przypadkowa:

Mołdawia

Azerbejdżan

Grecja

Szwecja

Portugalia

Polska

Armenia

Australia

Cypr

Belgia

Jak Kasia Moś zareagowała na wieść o awansie?

Cześć kochani! Jesteśmy szczęśliwi, przepełnieni emocjami, jestem pierwszy raz w życiu trochę z siebie dumna, ale gdyby nie Wy, to by się nigdy nie wydarzyło. Dziękuję za wsparcie, energię, czułam to ciepło przepełniające moją osobę. Kochamy Was bardzo!

Czułam to ciepło przepełniające moja osobę, dzięki za to. Kochamy Was bardzooo gorąco! - mówi Kasia Moś.