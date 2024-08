Kasandra Zawal, to ona została tegoroczną Miss Polski i tym samym najpiękniejszą kobietą w kraju. 28-latka poza prestiżowym tytułem zgarnęła pokaźną sumę pieniędzy- 100 000 złotych! Teraz przed naszą kamerą szczerze wyjawiła, no co przeznaczy te pieniądze. Odpowiedź zaskakuje!

Kasandra Zawal o wygranej w konkursie Miss Polski 2024

Miss Polski to coroczny konkurs piękności, w którym biorą udział najpiękniejsze kobiety ze wszystkich polskich województw. W tym roku po koronę sięgnęła Kasandra Zawal, 28-latka pochodząca z województwa wielkopolskiego. Kasandra na co dzień mieszka w Warszawie i pracuje w naszym wydawnictwie! Teraz w rozmowie z naszą reporterką wyjawiła, jaki ma pomysł na przeznaczenie swojej wygranej. Czy ma jakiś konkretny cel? Zobaczcie sami!

Mam bardzo duży szacunek do pieniądza i bardzo rozsądnie planuje wydatki - zaczęła tajemniczo Miss Polski.

A jakie tajniki konkursu Miss Polski wyjawiła nam Kasandra? Zobaczcie całą rozmowę, aby dowiedzieć się więcej!

