Od momentu pojawienia się portali społecznościowych, gwiazdy chętnie eksponują swoje życie prywatne i pokazują to, co dotąd mogliśmy sobie tylko wyobrażać. Jedną z tradycyjnych okazji do uwiecznienia rodzinnych chwil są święta Bożego Narodzenia, a niektórzy celebryci podchodzą do tego w szczególny sposób. Przypomnijmy: Kardashianki zrobiły świąteczne kartki. Zalatuje kiczem?

Świąteczne kartki w przypadku Kardashianek to już wieloletnia tradycja i okazja do zaprezentowania się w kiczowatej i pełnej przepychu sesji zdjęciowej. Niestety, dla fanów twórczości tej szalonej rodzinki mamy smutną informację. Jak poinformowała Kim, w tym roku nie zobaczymy świątecznej kartki w ich wykonaniu, a wszystko z uwagi na brak czasu. Celebrytka obiecuje jednak, że ona i jej najbliżsi zrewanżują się podobnym projektem na Nowy Rok.

Żałujecie? Pozostaje liczyć na inwencje internautów.

Świąteczna kartka Kardashianów z 2013 roku: