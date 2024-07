Karolina Pisarek i Roger Salla mieszkają w luksusowej willi, która zdecydowanie jest spełnieniem ich marzeń. Dom ulokowany jest w ustronnym miejscu na strzeżonym osiedlu. Działka liczy prawie 1500 mkw, i mieści się w pięknej scenerii w pobliżu lasu. Chociaż modelka i jej mąż wprowadzili się tam dopiero w tym roku, Karolina Pisarek przyznaje:

Tyle się dzieje, że ja się czuję, jakby to w ogóle już było pięć lat temu.

Karolina Pisarek o swojej willi

Karolina Pisarek zachwyciła jury w "Tańcu z Gwiazdami'. Właśnie bierze udział w "wyścigu" po "Kryształową Kulę" i chociaż do tej pory nie była faworytkę, jurorzy zaczynają dostrzegać spore postępy. Jak sama podkreśliła, w ostatnim czasie w jej życiu sporo się dzieje. To już kolejny program telewizyjny, w którym bierze udział w ostatnich miesiącach. Dodatkowo na początku wakacji wzięła ślub z Rogerem Sallą, a chwilę wcześniej przeprowadziła się do luksusowej willi, która według medialnych doniesień mogła kosztować aż 5 milionów złotych.

Karolina Pisarek w rozmowie z Party.pl, przyznała, że czasami zdarza jej się dzwonić do męża, chociaż oboje są w domu:

Można w bardzo ładny sposób zadzwonić, zamiast drzeć się przez całą chatę.

Opowiedziała także, o swoim ukochanym psie, którego otrzymała w prezencie od męża:

Mamy rodzinkę taką swoją - skwitowała.

Zobaczcie nasz wywiad z Karoliną Pisarek.

