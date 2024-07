Karolina Malinowska kilka tygodni temu urodziła swoje trzecie dziecko. Modelka szybko jednak wróciły do formy i zdążyła już pokazać się na salonach, zachwycając swoim wyglądem. Przypomnijmy: Malinowska miesiąc po ciąży wróciła na salony. Wygląda pięknie!

Reklama

Jakiś czas temu mąż gwiazdy, Olivier Janiak, wyznał w programie "20m2 Łukasza", że bycie rodzicem jest "przeje**ne", choć jednocześnie piękne. Karolina zgadza się z Olivierem i w rozmowie z nami przyznaje, że jako mama ma bardzo dużo obowiązków, ale dziecko to dla niej olbrzymie szczęście.

Zgadzam się. Jest fajnie. Wiadomo, jest dużo roboty i każda mama, każdy tata to potwierdzi, ale to największe szczęście. Dziecko to paradoksalnie największe i najmniejsze szczęście w życiu, absolutnie! - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl Karolina.

Zapytaliśmy również Malinowską o to, w jaki sposób tak szybko wróciła do formy. Modelka nie ukrywa, że nie jest to zasługa siłowni i ciężkich ćwiczeń, a po prostu trudów wychowywania trójki dzieci.

Jest tyle roboty przy trójce małych urwisów, że proszę mi wierzyć, że to jest absolutny poligon i żadna siłownia nie jest potrzebna. Nie mam czasu zjeść, nie mam czasu dospać, więc potrzebna jest duża warstwa tapety i można się jakoś ludziom pokazać - dodała z uśmiechem w rozmowie z nami.

Zobaczcie wideo:

Zobacz także

Zobacz: Malinowska i Janiak zdradzili imię trzeciego syna

Reklama

Olśniewająca Karolina Malinowska na gali Flesz Fashion Night: