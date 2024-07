Reklama

Na okładce majowej Urody znajdziecie Karolinę Malinowską, która po urodzeniu 3-jki dzieci wciąż wygląda wspaniale! Modelka, stylistka i celebrytka na łamach miesięcznika opowiada tym, dlaczego warto dbać o urodę - dla samej siebie!

Przeczytajcie więcej o kosmetycznych nowinkach na wiosnę i lato 2014

Oprócz tego szykujemy się do lata! A, co za tym idzie dieta. A wszystko po to by wy wyglądać doskonale na plaży. W majowym numerze "Urody" znajdziecie skuteczne diety i nawet 9 kilogramów w 2 tygodnie! Skusicie się?

Oprócz tego aż 221 sprawdzonych przez redakcję kosmetyków. Dowiecie się również, jak pozbyć się kompleksów i pokochać swoje ciało oraz najnowsze trendy!

Życzymy miłej lektury!