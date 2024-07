Karolina Korwin Piotrowska od lat komentuje wydarzenia z show-biznesu i nie boi się bezpardonowych opinii, nawet pod adresem największych nazwisk ze świata mediów. Ostatnio wypowiedziała się na temat Dody, wokół której tradycyjnie jest mnóstwo kontrowersji. Przypomnijmy: Korwin o Dodzie: Ma szanse być polską Madonną

Nadchodząca jesień również zapowiada się niezwykle interesująco, bo tematów rozgrzewających opinię publiczną nie brakuje. W rozmowie z AfterParty.pl Karolina Korwin Piotrowska zdradza swoje typy, które jej zdaniem będą cieszyły się największą popularnością. Obrywa się trochę Ani Musze, Natalii Siwiec, Korwin pochyla się też nad domniemanym romansem Alicji Bachledy Curuś i Sebastiana Karpiela Bułecki.



Ten sezon będzie należał do duetu Bachleda-Curuś i Karpiel Bułecka. Bardzo im współczuję, bo to są ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, co im media szykują. Na pewno ciąża Muchy będzie absolutnym numerem jeden, Ania Mucha nie da nam zapomnieć o swojej płodności. Sądząc po zdjęciach z konferencji ramówkowych to debiut aktorski Natalii Siwiec będzie hardkorowy i gratuluję Polsatowi, że ją zatrudnił. I ta cudowna telenowela "Miłość na bogato" - pani, która reklamuje ten wytwór aktorski swoją waginą to jest nowa jakość. Patrycja Wojnarowska musi iść krok dalej i ciekawe, jak będzie ten krok wyglądał - podsumowała w rozmowie z nami.