Karolina Korwin Piotrowska o Ryszardzie Rynkowskim

Karolina Korwin Piotrowska zabrała głos w sprawie Ryszarda Rynkowskiego! W środę pojawiła się informacja na temat próby samobójczej popularnego muzyka. Jak podały media informacyjne wokalista został zatrzymany z bronią, a policję wezwała osoba z rodziny. Z późniejszych ustaleń wynikało, że Ryszard Rynkowski próbował popełnić samobójstwo.

Ta informacja wstrząsnęła wszystkimi fanami talentu muzyka. W końcu niemal każdy zna choć jeden jego utwór. Wielbiciele Ryszarda Rynkowskiego mocno trzymają za niego kciuki, a Karolina Korwin Piotrowska prosi, aby nikt do niej nie dzwonił w tej sprawie o komentarz. Za bardzo ceni twórczość Rynkowskiego, aby mówić o jego życiu prywatnym. Fani dziennikarki dziękują jej za tak rozsądną postawę, choć niektórzy uważają, że gdyby nie jej post, nie zainteresowaliby się sprawą:

Nie lubię tego robić, ale muszę. Nie dzwońcie już do mnie, drogie media niekoniecznie tylko brukowe, nie zapraszajcie do komentowania życia artysty, skromnego i zdolnego, może nadwrażliwego człowieka, którego głos i emocje dały nam tyle pięknych piosenek. Nie mam najmniejszej ochoty komentować ostatnich wydarzeń z jego życia. Mam wyłączyć telefon? Wstydem jest, moim zdaniem, opowiadanie żenujących banialuk w mediach pod płaszczykiem rzekomej wielkiej nagle troski o jego zdrowie. Wstydem jest robienie teraz szumu, niby ważnych temacików do programików, bo się będzie klikało. Wstydźcie się - pisze Korwin.