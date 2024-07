Karolina Korwin Piotrowska chwali Maję Sablewską! Dziennikarka znana jest bardziej z krytykowania gwiazd. Ale są osoby w show-biznesie, które Korwin Piotrowska docenia. Dziennikarka podziwia Maję Sablewską za to, że zachowuje dystans wobec plotek na swój temat.

Ostatnio Maja Sablewska była gościem w "Maglu Towarzyskim", a Karolina Korwin Piotrowska zaskoczona była tym, ile ten odcinek zebrał pozytywnych opinii. Dlatego zdecydowała się poświęcić jej nowy felieton. Dziennikarka zauważa, że stylistka wzbudza wiele emocji, choć tak naprawdę mało mówi swoim życiu prywatnym i nie bywa na imprezach:

Nie chodzi po imprezach i dużo pracuje. W sumie o jej życiu osobistym, od niej samej, bo nie mówię to o tym, co piszą tabloidy, wiemy niewiele. Zarabia, ma swój program w telewizji, do tego fajnie wygląda, ma całą rzeszę ludzi, którzy ją lubią i fanki, które wręcz ją uwielbiają. I to bez skandali i robienia niepotrzebnego medialnego szumu. Czyli da się. No, chyba nie do końca, bo o czym ona dobrze przecież wie i ja miałam świadomość tego, kiedy ją zapraszałam, ma wśród wielu szołbiznesowych "kolegów i koleżanek" opinię idiotki. Dokładnie tak. Bo jak wiemy polski szołbiz to sami wyrafinowani intelektualiści.