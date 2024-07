"Klan" jest obecnie najdłużej graną polską telenowelą w historii telewizji. W tym roku produkcja skończyła 16 lat, a kilkanaście dni temu TVP pokazało 2500 odcinek telenoweli. Zobacz: To dopiero przeżycie! Bożenka z "Klanu" straciła dziewictwo

Wydarzenie to nie umknęło Karolinie Korwin Piotrowskiej, która postanowiła przeanalizować serial w "Maglu Towarzyskim". Dziennikarka wraz z Tomaszem Kinem doszli do wniosku, że produkcja zrobiła wiele dobrego dla polskiego społeczeństwa.

- To była kwestią jaką mają pościel, jakie mieli meble, jaką mieli zastawę, jak się ubierały bohaterki, gdzie stał telewizor. Wpływ serialu "Klan" na wygląd polskich mieszkań w latach 90-tych był ogromny. "Klan to także Piotrek Swend i dziecko z zespołem downa. Pierwsze w historii polskiej telewizji, gdzie przez lata takie dzieci nie pokazywano publicznie. To było genialne. Ten serial miał dobry wpływ na Polaków w kontekście akceptacji inności. To jest niewiarygodne. To jest 16 lat historii Polski.