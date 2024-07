Karolina Korwin Piotrowska od wielu lat komentuje poczynania gwiazd i celebrytów w show-biznesie. Ostatnio w jednym z felietonów dziennikarka skrytykowała Annę Muchę, która kilka dni wcześniej żaliła się na media. Sprawa dotyczyła wówczas wyznania Muchy, że w przeszłości była molestowana. Aktorka po wyznaniu szokującej prawdy stwierdziła, że swoją wypowiedzią nie chciała wzbudzać sensacji. Zobacz: Korwin ujawnia kulisy dawnego wywiadu z Muchą: Na własnej skórze poczułam do czego jest zdolna

Okazuje się, że swoim najnowszym artykule Karolina Korwin Piotrowska wzięła pod lupę poczynania Kate Rozz. O celebrytce zrobiło się głośno kilka lat temu, kiedy to wzięła cichy ślub z Piotrem Adamczykiem. Obecność Kate w mediach zaskakuje dziennikarkę.

- Milion dla tego, kto wyjaśni mi, jakie plecy ma w mediach niejaka Kate Rozz, że jest tak lansowana, choć dorobek ma... dyskusyjny? Znana jest z tego, że: zna Wojciecha Fibaka i Dodę, a Kinga Rusin jeździła do niej do Paryża na wywiad, była też żoną polskiego aktora(...)- pisze Korwin Piotrowska. Opowiadała ostatnio w telewizji śniadaniowej, w najlepszym czasie antenowym o tym jak... była na castingu do brazylijskiego serialu. Oglądając to kuriozum, zadawałam sobie pytanie, ilu jest naprawdę zdolnych, kreatywnych, młodych ludzi, którzy nawet nie marzą o tym, by w paśmie wielkiej oglądalności opowiadać COKOLWIEK.