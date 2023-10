Krzysztof Skiba i Karolina Skiba wzięli ślub. Związek muzyka z 26 lat młodszą partnerką odmienił jego życie i z radością opowiada o miłości, którą ją darzy. Niedługo po weselu państwo Skiba gościli w naszym studiu. Zdradzili nam kilka smaczków ze swojego życia. Nie zgadniecie, jak nazwali swoją relację.

Krzysztof Skiba i Karolina Skiba mówią do siebie w wyjątkowy sposób

Krzysztof Skiba i Karolina Skiba udzielili pierwszego wywiadu po ślubie. Świeżo upieczeni małżonkowie z uśmiechem opowiedzieli o swoim pierwszym spotkaniu, o tym jak relacja z koleżeńskiej przeistaczała się w miłość oraz o tym, jak podchodzą do kwestii różnicy wieku i dlaczego im ona nie przeszkadza. Karolina i Krzysztof Skibowie nie ukrywają, że są w sobie zakochani bez pamięci. W ich relacji nie brakuje również uroczych akcentów. Jak zauważył nasz reporter nie tylko od momentu ślubu mają te same inicjały, ale jak podkreśla Krzysztof Skiba, jest coś jeszcze co zasługuje na uwagę.

Warto, żebyśmy powiedzieli o czymś jeszcze. Ja to mówiłem na ślubie, my stosujemy od siebie takie zlepienie imion czyli KaroKrzyś, to jest jeden byt jakby KaroKrzyś i pamiętam w jednym programie telewizyjnym, ja ułożyłem nawet na szybko na poczekaniu taki wierszyk.

Krzysztof Skiba postanowił zaprezentować nam wierszyk, który ułożył na cześć swojego związku z Karoliną. Tego, jak i innych smaczków z ich relacji dowiecie się z naszego wideo.

