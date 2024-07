Nic nie jest bardziej karnawałowe od piór. To one nadają sezonowym stylizacjom imprezowego charakteru. Jeszcze do niedawna modne były aplikacje we włosy ze strusich piór lub kolczyki z pawich. W tym sezonie znajdziemy je wszędzie.

Sukienki, spódnice, bluzki kamizelki, buty, torebki, a nawet kamizelki z pierzastymi aplikacjami są hitem sezonu.

Jesienno-zimowe wybiegi tylko to potwierdziły. Suknie np. ze strusich piór mogliśmy oglądać na pokazach m.in. D&G, Emilio Pucciego i Versace!



Więcej o stylizacjach z piórami dowiecie się z najnowszego magazynu FLESZ.



jm

