Ten karnawał będzie równie błyszczący, co w minionej dekadzie. Brokat, cekiny, błysk i przezroczyste materiały, czyli wszystko to, co było przez ostatnie lata passe, powraca! Co ciekawe, najmodniej jest łączyć to wszystko naraz!

Złote szorty i przezroczyste bluzki, koronki i cekiny - oto najmodniejsze zestawienie na nadchodzący karnawał. W nowej kolekcji New Yorker, znajdziecie właśnie takie ubrania!

Choć rodowód strojów wywodzi sie niewątpliwie z dyskotek z lustrzaną kulą, to zdjęcia do lookbooku marki są utrzymane w grunge'owym charakterze.

Podobają się Wam takie ubrania?



